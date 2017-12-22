İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Melikgazi’de

Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesinin sağlık yatırımlarını yakından takip ettiğini ve Kayseri adına yapılan önemli hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, “Melikgazi Belediyesinin her alanda referans hizmetlerinin Türkiye’ye örnek olduğunu biliyoruz.Sağlık alanında da yaptırmış olduğu Semt Polikliniği,Aile Sağlığı Merkezleri, 112 acil üniteleri gibi hizmetlerin yanında semtlere açılan aile sağlığı merkezlerine vermiş olduğu destek sağlık çalışanları olarak bizlere büyük gurur ve mutluluk vermiştir.Başkanımızın Doktor olmasının bu işte katkısının büyük olduğunu düşünüyorum.Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor,başarılar diliyorum.İnanıyor ve güveniyorum ki; şehrimizde sağlık alanında önemli hizmetlere imza atacaktır.Bölge şehir Kayseri her alanda marka olduğu gibi sağlık alanında da marka şehir konumundadır.Gerek kamunun gerekse özel sektörün sağlık yatırımları şehrimizi bu alanda önemli konum ve duruma getirmiştir.Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz sağlık yatırımları ile hizmeti ayağa götürme anlayışımızın en güzel örneklerinden birisini sergiliyoruz.İnşallah 2018 yılında da sağlık alanında önemli projelerimizi hayata geçireceğiz.Çünkü biz halkımızın sağlığını önemsiyoruz” diye konuştu.