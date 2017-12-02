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02 Aralık 2017 10:53

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Benli İstanbul Sağlık Fuarı Ve Çalıştayı’nda

İl Sağlık Müdürü Yrd.

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Benli İstanbul Sağlık Fuarı Ve Çalıştayı’nda

02 Aralık 2017 10:53

Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında 20 ülkeden 240’ın üzerindeki markanın katıldığı İstanbul Health Expo’ya katıldı.


İstanbul CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen ve sağlık sektöründeki yeni teknoloji ve uygulamalara ev sahipliği yapan ‘5. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Fuarı’ ile ‘3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi’, kapılarını ziyaretçilere açtı.


Fuar, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TÜDER), KOSGEB ve Tüm sağlık Kuruluşları Derneği’nin (TÜMSAD) desteğiyle gerçekleştirildi.


İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Beytullah Şahin de, fuar kapsamında düzenlenen evde bakım ve palyatif bakım konulu çalıştaya katıldı. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Benli, Türkiye İlaç Eczacılık Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz ile de eczacılık standında bir araya geldi.


Yönetici, akademisyen, tıp doktoru ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sağlık sektörü öğrencileri, sağlık memuru ve hemşirelerin, yeni teknik ve uygulamalarla tanışma fırsatı yakalayacağı fuar 2 Aralık’a kadar devam edeceği ve Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarının uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirildiği, sağlık alanında geliştirdiği sistem ve projelerin örnek alındığı şu günlerde, fuara gösterilen ilginin de son derece yüksek olduğu bildirildi.




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