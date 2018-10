İl ve ilçelerdeki okul müdürleri bir araya geldi

İldeki eğitim başarısının çıtasını yükseltmek için düzenlenen toplantı Kadir Has Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantı öncesinde moral ve motivasyonu yükseltmek için Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verdi. Mevcut ve hedeflenen projelere dair bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin konser sonrasında yaptığı konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Görev ve sorumluluklarımızın farkında olalım”

“Bakanlığımız bize bir görev tevdi etti. Bu görevi kutsal addetmeli ve ona göre adımlarımızı atmalıyız. Bugün buradayız ama yarın belki de olmayacağız. Hepimiz gelip gideceğiz. Arkamıza dönüp baktığımızda vicdanımızın rahat edeceği şekilde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilsek, ahenk ve uyum içerisinde bir kurum bırakabilsek; mutlu, huzurlu ve istendik kazanımlarla geleceğimize, çocuklarımıza miras bırakabilsek ne mutlu bize...Ben her cümlenin sonuna bir kelime ekliyorum. Bu kelime ''Mutluluktur''. Çocuklarımızın mutluluğu için ne gerekiyorsa yapalım.Her akşam başımızı yastığa koyduğumuzda mutlaka o günün bir muhasebesini yapmalıyız. Vatanım için, milletim için, geleceğimiz için, çocuklarımız için neler yaptım diye mutlaka düşünmeliyiz.”

“Okul müdürü lider olmalıdır”

“Bir okulun kalbi öğretmenler odasında atar. Kan dolaşımı öğrencilerdir. Öğretmen ve öğrenciler ile sürekli ve devamlı iletişim içinde olmalıyız. Onların dertleri ile dertlenmeliyiz. Sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Okul müdürlüğü koordinasyon makamı olmalıdır. Bir okul müdürü idareci veya yönetici değil, lider olmalıdır. Öğretmen ve öğrencilerinin bütün ihtiyaçlarını analiz edebilmelidir. Okulun hem hakimi hem de hadimi olmalıdır. Paydaşlarının önündeki bütün engelleri kaldırmak, huzurlu bir ortam hazırlamak lider okul müdürlerinin görevidir. Sorunsuz bir süreç açısından bu yaklaşımın kıymeti ölçülemez.”

“Projeleri sahiplenelim”

“Bakanlığımızın amaçları bizim amacımız, hedefleri ise hedeflerimizdir. Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün bütün projelerinin sahiplenilmesi başarı çıtamızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.”

“Okumaya ve okutmaya değer veriyoruz”

“Kitap okumaya ve okutmaya yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Ancak bu konuda rol model olanlar yine bizler olmalıyız. Öğretmenler odasında mutlaka bir kütüphane oluşturulmalı. Her öğrencinin çantasında ders kitapları dışında okuyacağı bir kitap olmalı ve bu süreç önem ve hassasiyetle takip edilmeli. Eğer aile kitap okursa, öğretmenler okursa bizler okursak çocuklarımız da okuyacaktır. Sosyal medya ve sanal alemden çocuklarımızı mutlaka ama mutlaka uzaklaştırmalıyız. Çocuklarımızı spora, sanata yönlendirmeliyiz. Mümkün olduğunca her öğrencinin bir enstrüman kullanabilmesi ve bir spor dalı ile ilgilenmesi tavsiye edilmeli ve sağlanmalıdır.Tabii ki bu zoraki bir dayatma ile değil, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda olmalıdır. İlk adım olarak proje ödevleri verilmeli ve sonrasında gereken yönlendirmeler için adımlar atılmalıdır.”

“Başarı çıtasını beraber yükselteceğiz”

“Kayseri Milli Eğitim ailesi olarak her bir okulumuzun başarı grafiğini arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli bütün istatistikler tutuldu. Bu istatistikler durum tespiti açısından yapıldı. Bizler başarı konusunda hangi çizgideydik, sene sonunda nereye geldik sorusuna karşılık atılan adımlardır. Başarı çıtası için bizler daima yanınızda olacağız. Her konuda desteklerimiz sizinle olacak. Telefon numaram hepinizde var. Olmayanlar da not etsin. Gece gündüz demeden arayabilir bana ulaşabilirsiniz.”

“Çocuklarımızın sağlığı bizim sağlığımızdır”

“Sağlıklı bir gelecek için okul kantinlerimizin gözetim ve denetim altında olması gerekmektedir. Çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir ürünün satışına müsaade edilmemelidir. Gönlümüzde yatan ''Her okula bir yemekhane'' projemizi de mümkün olduğunca hayata geçirmeye çalışacağız.”

“Okul servislerinde kalite ve güven oluşturulmalı”

“Okul servisleri konusunda duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Ülke genelinde basına yayılan olumsuzlukların yaşanmaması için ilimizde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmalı. Şoför ve hostes seçimi özenle yapılmalıdır. Servislerde çalınan şarkıların bile öğrencilerimizin seviyesine uygun olup olmadığı denetlenmelidir.”

“Hayırseverlerimize vefa borcumuz var”

“Hayırseverlerimiz ile bağlarımızı koparmayalım. Onların maddi ve manevi fedakarlıklarına karşı hal ve hatırlarını sormayı ihmal etmeyelim.Bir vefa borcu olarak onları onure edelim. Gerekirse doğum günlerini bile bir kenara not edip takibini yapalım. Davetlerde, program ve etkinliklerde onlara da yer verelim. Aramızdan ayrılanlar varsa aileleriyle mutlaka iletişim kuralım. Gereken nezaket ve yaklaşımı gösterelim. Onlar bizi unutmadı biz de onları unutmayalım.”

Yeşil bir görünüm doğal bir yaşam alanı

“Okul bahçeleri beton yığınlarına dönüşmesin. Okul bahçelerinde nerede ağaç dikilecek bir alan varsa mutlaka ağaçlandıralım. Çocuklarımız için yeşil bir ortam doğal bir yaşam alanı oluşturalım. İlgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde çalışıp hedeflerimize ulaşmalıyız. Kaybedecek zamanımız yok. İleriye odaklanalım. Adımlarımızı bir an önce atalım.”

Öğretmen Akademisi

“Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitimin daha uzman eğitimcilerle verilmesi konusunda çalışmalarımız başladı devam ediyor. Öğretmenlerimizin talepleri ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ''Öğretmen Akademisi'' projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yerinde izliyor ve Kayserimizde de uygulama eğitimlerini yapıyoruz. Yüzlerce öğretmenimiz bu eğitimlerden faydalandı ve faydalanmaya devam edecektir. Kayserimizin ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için bu konuda elimizden gelen ne varsa yapıyoruz ve yapacağız.”