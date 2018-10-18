İlber Ortaylı'nın Kayseri sevgisi

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kayseri Kitap Fuarı'na Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. Ortaylı, fuar kapsamında verdiği konferans sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Talas-Erguvan Tesisleri'ne geçti. İlber Ortaylı; fuarı, özellikle gençlerin gösterdiği ilgiyi, Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı eserleri ve Kayseri'yi çok sevdiğini belirtti.

2. Kayseri Kitap Fuarı'na katılan Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı'nın konferansına katılımın çok yoğun olacağı öngörüsüyle, “Türkiye'nin yakın tarihi” konulu konferans Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği konferansta salon tıklım tıklım dolduruldu. Konferansı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi.

Dünya ve Türkiye'den tarihi değerlendirmeler yapan İlber Ortaylı konferansın sonunda “Türkiye'de yaşayan insanlar başka bir Türkiye olmayacağını anlamalılar” dedi ve gerginliklerin yaşanmaması gereğini dile getirdi.

“KAYSERİ ÖNEMLİ BİR MERKEZ”

Konferans sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlber Ortaylı'ya Büyükşehir'in bastırdığı Medeniyetler Şehri Kayseri kitabını hediye etti. Kayseri'de tarihi değerleri yansıtan güzel eserler çıktığını ifade eden Ortaylı, “Büyükşehir Belediyesi'nin yayınları var. Kayseri yayınlar bakımından önemli bir merkez. Yeni çıkan ve çok güzel basılan eser için de teşekkür ediyorum. Buraya gelmeme değdi” dedi.

Başkan Mustafa Çelik de Kitap Fuarını önemli hale getiren üç unsur bulunduğunu ifade ederek, “Üç unsurun birincisi organizasyon, ikincisi okurlar, üçüncüsü yazarlar. Önemli yazarlarımızın vermiş olduğu bu tür konferanslar yeni kapılar açıyor” diye konuştu.

İlber Ortaylı, konferans sonrası büyük ilgi eşliğinde salondan çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlber Ortaylı ile konferansın ardından Talas-Erguvan tesislerine geçti. Tesisleri gezen ve çok beğenen Ortaylı, Kitap Fuarı çok iyi. Kayseri'de okumuş yazmışı bol. Okuma yazma bilmeyeni de Kayserili olduğu için gelir. Bu fuar çok önemli. İnşallah devam eder ve biz de geliriz. Belediyeyi de sevdim. Bu parkı da sevdim. Daha uzun süreli Kayseri'ye gelmem gerekir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kitap Fuarı'na gösterilen ilginin daha iyisini yapmak için kendilerine şevk verdiğini belirtti.