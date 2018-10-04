İlçe Müftülüğü'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Mustafa Palancıoğlu'na Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyarette bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Başkan Palancıoğlu'na yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederek, “Arkadaşlarımızla birlikte din hizmetine verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür etmek istedik. Talas'ta 169 kadrolu din görevlisi ve 37 fahri öğretici ile hizmet etmeye çalışıyoruz. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan 90 yaşlarındaki büyüklerimize ulaşana kadar her kesime hizmet verdiğimiz için, bizlerin sorumluluğu çok büyük. Bunun bilinciyle elimizden geldiğince görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Din hizmetinde ne zaman destek istesek belediye olarak hemen yardıma koşuyorsunuz.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Biz hizmetlere bu iş diyanetin işi, diğer iş başkasının işi olarak bakmıyoruz. Camiler olsun, Kur'an kursları olsun, sanki kendi işimiz gibi çalışıyoruz. Kurumlar arasında uyum içindeyiz. Amacımız vatandaşımızın daha iyi hizmet alması. Camiler, okullar, sağlık ocakları bizim görevimiz dışında. Ama hayırseverler, belediyeler ve diğer kurumlar el ele vererek daha kaliteli hizmetler ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na Diyanet İşleri Başkanlığının Yayınlarından ‘Hadislerle İslam' kitabı takdim etti.