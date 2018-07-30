İlçelere ekonomik destek için örnek proje

Bu anlamda Felahiye’ye yapılmakta olan Toplu Ahır Projesi’nin çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye’ye örnek olacak projenin son durumunu yerinde gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Felahiye’de yaptığı inceleme ve temaslar sırasında Toplu Ahır Projesini de gezdi. Projenin son durumunu yerinde gören Başkan Mustafa Çelik, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

10 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Felahiye’de Merkez Cami ile Büyüktoraman Sağlık Evi ve Lojmanı’nın temel atma töreninde Toplu Ahır Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İlçelerden şehir merkezine göçü önlemek amacıyla sosyal projelerin yanı sıra ekonomik destek sağlayacak projeleri de hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin çevre düzenlemeleriyle birlikte 10 milyon TL’ye mal olacağını kaydetti.

Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin Türkiye’de ilk olan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bu yıl inşallah içine hayvanları koyarak hizmete açacağız. Buradan yararlanmaları için özellikle ihtiyaç sahibi aileleri belirleyeceğiz. Süt anlamında verimli hayvanları tespit edeceğiz ve bu hayvanları ailelerimizin uzun vadeli faizsiz kredilerle edinmelerini sağlayacağız. Aileler hayvanlarını bu tesislere teslim edecekler. Tüm bakım hizmetlerini ve elde edilecek sütün pazarlamasını biz yapacağız. Ay sonunda hesabı çıkartıp hayvan sahibinin kazandığı parayı banka hesabına yatıracağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, projenin verimli hale gelmesinin ardından toplu ahır projesini yaygınlaştıracaklarını kaydetti.