Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:33

İlçelere ekonomik destek için örnek proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in sık sık üzerinde durduğu ilçelere ekonomik destek sağlayacak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

İlçelere ekonomik destek için örnek proje

30 Temmuz 2018 12:33

Bu anlamda Felahiye’ye yapılmakta olan Toplu Ahır Projesi’nin çalışmaları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye’ye örnek olacak projenin son durumunu yerinde gördü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Felahiye’de yaptığı inceleme ve temaslar sırasında Toplu Ahır Projesini de gezdi. Projenin son durumunu yerinde gören Başkan Mustafa Çelik, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


10 MİLYON TL’LİK YATIRIM


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Felahiye’de Merkez Cami ile Büyüktoraman Sağlık Evi ve Lojmanı’nın temel atma töreninde Toplu Ahır Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İlçelerden şehir merkezine göçü önlemek amacıyla sosyal projelerin yanı sıra ekonomik destek sağlayacak projeleri de hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin çevre düzenlemeleriyle birlikte 10 milyon TL’ye mal olacağını kaydetti.


Felahiye Toplu Ahır Projesi’nin Türkiye’de ilk olan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bu yıl inşallah içine hayvanları koyarak hizmete açacağız. Buradan yararlanmaları için özellikle ihtiyaç sahibi aileleri belirleyeceğiz. Süt anlamında verimli hayvanları tespit edeceğiz ve bu hayvanları ailelerimizin uzun vadeli faizsiz kredilerle edinmelerini sağlayacağız. Aileler hayvanlarını bu tesislere teslim edecekler. Tüm bakım hizmetlerini ve elde edilecek sütün pazarlamasını biz yapacağız. Ay sonunda hesabı çıkartıp hayvan sahibinin kazandığı parayı banka hesabına yatıracağız” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, projenin verimli hale gelmesinin ardından toplu ahır projesini yaygınlaştıracaklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç