İldem Bölgesine çok amaçlı kapalı semt pazaryeri yapılacak

Pazaryeri yapım işi için ihale yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi İlçesinde artık halkın ihtiyaçlarında belirgin bir değişiklik olmaktadır. Bölge halkı artık spor merkezleri, sosyal ve kültür merkezleri talep etmektedir. Bu Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen yatırımların hangi düzeyde olduğu gösteren en önemli bir kaynak ve kanıttır. Şu anda haftanın 7 gününde 29 ayrı semtte semt pazarı kurulmaktadır. Ancak gelişen ve büyüyen Melikgazi’ye bunlar artık yetersiz kalmaktadır. Yeni gelişen ve kentsel dönüşüm olan semtlerde halkımız pazaryeri talep etmektedir. Kay-Kop Semtimizde her geçen gün büyüyen ve gelişen bir semtimizdir. Bu semtimizde çok maçlı haftanın 7 günü farkı hizmetler sunan pazaryeri inşa edilecektir. Bunun için yasal işlemler başlatılmış olup ihale aşamasına gelinmiştir. Bu yıl inşaatına başlanacak olup, 2018 yılının ilkbaharında hizmete sunulacaktır.”