İldem Semt Polikliniği’nde Kesinti Olmadan Hizmet Veriliyor

İldem Semt Polikliniği ile ilgili olarak Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop kamuoyunu aydınlatmak amacı ile bir açıklama yaptı.

İldem Semt Polikliniğinde açıklama yapan Dr. Özyalçın “Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı olarak çalışan İldem Semt Polikliniği 2016 yılında Melikgazi Belediyesi tarafından temelleri atılmış 2017 yılı Mart ayında ise hizmete başlamıştır. Şehrimizin doğu bölgesinde yaşayanlara hizmet vermektedir. İldem Semt Polikliniğinde 2018 yılı Şubat ayından itibaren de Aile Hekimlerimiz ile hafta içi gece saat 24’e kadar ve hafta sonları hizmet verilmeye devam etmekteydi. 5 Mayıs 2018 tarihinde Kayseri Şehir Hastanesinin açılması ile birlikte Eğitim Araştırma Hastanesi Şehir Hastanesine taşınmıştır. Taşınmayla birlikte Eğitim Araştırma Hastanesi yerine de 300 yataklı Kayseri Devlet Hastanesi kurularak 1 Haziran 2018 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamıştır. Bu değişimle birlikte İldem Semt Polikliniği de hiçbir kesintiye uğramadan semt polikliniği olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca burada 3 Diş Hekimi ve Ketem polikliniği de çalışmaya devam etmektedir” dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise “ İldem Semt Polikliniğindeki hizmetlerimiz bir bayrak yarışı gibi Eğitim Araştırma hastanesinin bıraktığı yerden alınarak Devlet Hastanesi bünyesinde aynı hızla devam etmektedir. Bu bölgede yaşayanların hastaneye ulaşımında ve sağlık hizmeti alımında aksaklık yaşamamaları için ilgili kurullar gerekli değerlendirmeleri yapmakta ve sağlık personeli ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Farklı branşlarda ( Cildiye, Çocuk, Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, Kadın Doğum ve Kardiyoloji Polikliniklerimiz) hizmet verilmekte ve bu polikliniklerin sayısını arttırmak ve Devlet Hastanesindeki tüm imkanları buraya taşımak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. 51 personel ile hizmet verilen İldem Semt Polikliniğinde 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar polikliniğimizden 5 bin 405 kişi hizmet almıştır. Verilen hizmetin bugüne kadar devam etmesi için üstün gayret ve özveri gösteren Uzman Hekim, Hekim ve çalışanlarımıza buradan teşekkür eder, yaklaşan Ramazan Bayramınızı da tebrik ederim” ifadelerini kullandı.