İldem'de Başkan Çelik'e teşekkür kahvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İldem'de yapılan asfalt çalışmalarını balkonlarından takip eden Karadurdu ailesi tarafından kahve daveti aldı. Çalışmalarla ilgili incelemelerinin ardından Karadurdu ailesine misafir olan Başkan Çelik, ailenin en küçük ferdi olan 2 yaşındaki Mete ile yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in İldem'deki asfalt çalışmalarıyla ilgili incelemeleri sırasında, Alcan Beyoğlu Konağı Apartmanı'ndaki balkonlarında bulunan Karadurdu ailesi Başkan'ı evlerine davet etti. Nilüfer ve Metin Karadurdu çiftinin davetini kırmayan Başkan Çelik, incelemelerinin ardından aileye misafir oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Nilüfer ve Metin Karadurdu'nun 2 yaşındaki çocukları Mete ile yakından ilgilendi. Büyükşehir Belediyesi'nin mikrofonunu elinden bırakmayan Mete'nin geleceğin gazetecisi olacağını belirten Başkan Çelik, bir şeyler söylemek isteyen Mete'nin adeta tercümanı oldu ve “Mete ‘gelecekte büyük işler yapacağım' demek istiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik, Metin Karadurdu ile birlikte evin balkonundan asfalt çalışmalarını da takip etti. Metin ve Nilüfer Karadurdu kahve ikram ettikleri Başkan Çelik'e yapılan yatırımlar nedeniyle teşekkürlerini belirttiler. Başkan Çelik de “Hemşehrilerimizin memnuniyetlerini görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik'in misafir olduğunu duyan Karadurdu ailesinin komşuları da daireye gelerek Başkan'a yatırım ve hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini ifade ettiler. Başkan Çelik de “İldem D bölgesinin asfaltını bu yılki programa almıştık. İki gün içinde tamamlayacağız. Yol küçük gibi gözüküyor ama sadece burada 5 bin 500 ton asfalt kullanıyoruz. İldem'de başka bölgelerde de asfalt çalışmalarımız var. Bizleri memnuniyetinizi ifade etmek için kahve içmeye davet etmeniz nedeniyle teşekkür ediyorum. Güle güle kullanın” dedi.