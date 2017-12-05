İleri Düzey PARDUS Eğitimi KTO’da Başladı

KTO Eğitim Salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısına; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Meclis Üyesi Tarık Yüce, TÜBİTAK Eğitmeni Şenol Aldıbaş ve kursiyerler katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Hiçyılmaz, Türkiye’nin son 15 yılda önemli kazanımlar elde ettiğini ve başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, “Yapılan başarılı çalışmalar bilişim sektöründe de kendisini hissettirmiş ve yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye’de bilişim alanında dışa bağımlılığı azaltmak için önemli çalışmalar yapılmaktadır. TÜBİTAK’ın öncülüğünde geliştirilen PARDUS işletim sistemi, bilişim alanındaki en önemli gelişme olmuştur” dedi.

PARDUS İşletim Sisteminin yaygınlaşması bakımından toplumdaki farkındalığın artması için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Hiçyılmaz, PARDUS işletim sistemiyle ilgili TÜBİTAK ile protokol imzalayan ilk Oda olduklarını vurguladı.

PARDUS işletim sisteminin yaygınlaştırılması noktasında TÜBİTAK ile işbirliği içinde eğitim programları düzenlediklerini kaydeden Başkan Hiçyılmaz, 13 Kasım tarihindeki, Başlangıç Düzeyi PARDUS eğitiminin hemen ardından, İleri Düzey PARDUS Kullanıcı Eğitimini başlattıklarını ifade etti.

Hiçyılmaz, “Eğitim programımıza; şirketlerin bilgi işlem müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün FATİH projesinde görevli Uzmanları, Erciyes ve Abdullah Gül Üniversitelerimizin ilgili fakültelerinden akademisyenler katılmaktadır. Bu eğitim programındaki amacımız, PARDUS işletim sisteminin daha hızlı yaygınlaşması için kullanıcı eğitimlerine destek verebilecek düzeydeki kursiyerlerle bir araya gelmektir” diye konuştu.

PARDUS İşletim Sistemi ile ilgili katkılarının devam edeceğini ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “PARDUS’a ilişkin gelişmelerin sektör temsilcilerine, kullanıcılara ve akademik çevrelere ulaşması için eğitim başta olmak üzere her konuda TÜBİTAK ile işbirliğimiz sürecektir. PARDUS Eğitim faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde katkıları bulunan; Meclis Üyemiz Sayın Tarık Yüce başta olmak üzere 9. Meslek Komitesi üyelerimize ve eğitimcimiz Sayın Şenol Aldıbaş’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Meclis Üyesi Tarık Yüce ve TÜBİTAK Eğitmeni Şenol Aldıbaş’ın PARDUS İşletim Sistemine ilişkin yaptıkları kısa konuşmalarının ardından, 5 gün sürecek eğitim programının ilk günkü çalışmaları başladı.