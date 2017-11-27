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27 Kasım 2017 14:28

İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademisi Devam Ediyor

Kayseri İlim Hikmet Vakfı’nda Düşünce Akademisi seminer dersleri beş yıldır eğitim sezonu boyunca devam ediyor.

İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademisi Devam Ediyor

27 Kasım 2017 14:28


Dönem başında başlayan Düşünce Akademisi seminerlerinin bu yılki ilk konuğu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepler Tarihi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Akoğlu oldu. Akoğlu, ‘Tarihi Süreç İçerisinde Mutezile’ konulu bir seminer verdi.


İlim Hikmet Vakfı kültür eğitim faaliyetleri kapsamında cumartesi günleri devam eden seminerlerde, ayrıca Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şefaattin Severcan, ‘Allah Resulünün Örnekliğini Günümüze Taşımak’ konulu bir seminer, aynı fakültenin Hadis Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salahattin Polat da ‘Gelenek ve Değişim’ konulu bir seminer verdi.




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