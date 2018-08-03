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03 Ağustos 2018 16:49

İlim Hikmet Vakfı Yaz Okulları sona erdi

İlim Hikmet Vakfı tarafından geleneksel olarak 24 yıldır devam eden Yaz Okulu kapanış programı sona erdi.

İlim Hikmet Vakfı Yaz Okulları sona erdi

03 Ağustos 2018 16:49


Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi mekanında gerçekleştirilen, 5 Haftalık Yaz Kursu’na katılan öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla başlayan program öğrencilerin okudukları Kur’an’ı Kerim ile başladı.


Programda konuşan Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri’de 100 bine yakın öğrencinin camiler, Kur’an Kursları ve Sivil Kurumların Yaz Okullarında eğitim aldıklarını belirterek, yapılan araştırmalara göre insanımızın yüzde 50’sinin dini eğitimini yaz kurslarından aldıklarını belirtti.


Kuran okumak kadar, onu hayata aktarmanın önemine de değinen Şahin Güven, her yaş grubundan insanın dini eğitim alabileceği alternatif bir çok kursun olduğunu belirterek, bu rahat ortamın şükrünü Kuran’ı hayatımıza aktararak, eda etmek gerektiğini vurguladı.


İlim Hikmet Vakfı Başkanı Osman Gerçek de, yaptığı açılış konuşmasında, kesintisiz olarak 24 yıldır ara vermeden devam ettikleri faaliyetin Yaz Kursları olduğunu belirterek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.


Yaz Kursları dışında okul sezonunda da çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Gerçek, Evde Karakter Eğitimi adıyla on yılı aşkın bir süredir yaptıkları faaliyetlerle 8-10 kişilik öğrenci gruplarına evlerinde hafta sonları değerler eğitimi verdiklerini belirtti.


Öğrencilerin hazırlamış oldukları, ilahi, marş, şiir ve oratoryolarını sergiledikleri kapanış programında, kurs faaliyetlerinde dereceye giren öğrenciler madalya takılarak ödüllendirildi.


Program sonunda, öğrenci faaliyetlerinden oluşan resim ve el yapımı ürünlerle ilgili bir sergi de ziyaretçiler tarafından gezildi.




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