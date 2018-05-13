Garnizon Şehitliğinde düzenlenen törene Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin böyle anne ve eşlere sahip oldukça yıkılmayacağını vurgulayarak, “Öyle yüce bir hayat arkadaşlığı ki her şeyden önce vatanı görüyoruz. Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle analara ve eşlere sahiptir. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Bu güzel günde biz isterdik ki evlatlar annelerinin ellerini öpsün, eşlerinin yanlarında olsun ve bir gül uzatsın. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü ve yarınlarımız için gelecekleriyle birlikte hayalleri için mücadele eden şehitlerimiz için ne yapsak azdır” diye konuştu.

Ağrı Doğubayazıt’ta şehit düşen Piyade Er Yılmaz Uçar’ın annesi Mevlüde Uçar ise, Anneler Günü’nde oğlunun kendisine gelemediğini, kendisinin kabrini ziyarete geldiğini söyledi. Oğlunu kınalayıp askere yolladığını ama bir tahta tabut ile ona geldiğini ifade ederek, “Vatan sağ olsun” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel Muratdağı da, oğlunun mezarı başına konulan mektupları okudu. Gözyaşlarına hakim olamayan Sibel Muratdağı ilk defa katıldığı Anneler Günü etkinliğinde baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Sibel Muratdağı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde şehit olmuştu