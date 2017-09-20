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20 Eylül 2017 13:26

İlk kez denedi siparişlere yetişemedi

Kayserili bal üreticisi Aslan Candan’ın ilk kez ürettiği cam kavanozdaki balın görenleri hayretler içinde bıraktığını belirterek, siparişlere yetişemediğini söyledi.

İlk kez denedi siparişlere yetişemedi

20 Eylül 2017 13:26


Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bal üreticiliği yapan Aslan Candan, daha önce kara kovan sepetleri olduğunu ve arılara bu sepetlerde bal yaptırdıklarını anlatarak, “Cam kavanozda neden olmasın diye düşündük ve denedik” dedi.


İlk defa denediği cam kavanozdaki balı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyen Aslan Candan, “Cam kavanozun içindeki bal tamamen doğal, katkısız ve içini arı kendisi örüyor” diye konuştu. Cam kavanozda arıların kovan yapmasının ve bal üretmesinin diğer kovanlara göre daha zor olduğunun altını çizen Aslan Candan, “Sepet, sandık ve çıtalarda arıların kovan yapması daha kolay oluyor. Cam kavanozda arının peteği yapması, kaygan olduğu için daha uzun sürüyor” dedi.


Tat ve lezzet olarak cam kavanozdaki balın, sepet ve çıtalarda yaptırılan ballardan daha tatlı ve lezzetli olduğuna dikkat çeken Aslan Candan, “Çünkü cam kavanozda yaptırılan balda hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal olduğu için tadı ve lezzeti diğer ballardan çok çok farklı oluyor. Cam kavanozda doğal balı görenlerin hepsi hayretler içinde kalıyor. Bu ilk üretimimizdi ve birçok sipariş aldık. Talep çok oldu, şu ana kadar 50 kavanoz bal sattık bu şekilde. Bir kavanozun fiyatı 175 ile 200 TL arasında değişiyor” dedi.




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