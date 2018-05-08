İmam Hatip Okulları Kültür ve Sanat Gecesi Etkinliği Yapıldı

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonun da düzenlenen etkinliğe Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, medeniyetin hiçbir zaman kaybolmadığı gibi bugün yeniden diriliş dönemini yaşadığını belirtti. Kiraz: “Kadim medeniyetimizin yeniden inşası için Türkiye Gençlik Vakfı, Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla yola çıkmıştır” dedi.

İmam Hatip okullarının medeniyetin yeniden inşası için önemli bir misyon görevi üstlendiğini ve kurulduğu günden itibaren yüzlerce genci yetiştirdiğini ifade eden Ahmet Hidayet Kiraz, “İmam hatip okullarının ülkemizde, dini ilimlerde ve diğer bilim dallarında birçok önder, aydın, bilim ve devlet adamı yetiştirmiş olması ilme verdiği değer sebebiyledir. Türkiye Gençlik Vakfı olarak bugün 7 ‘den 70’e tüm genç kardeşlerimize kucak açmış durumdayız. Lakin dünya ukbadan ayırmayan kökleri maziye dayanan imam hatip okullarının yeri bizim için ayrı bir öneme sahiptir” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe katılan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Osman Elmalı, gençliğin yetişeceği önemli yerlerden birinin imam hatipler olduğunu dile getirerek, imam hatiplerin müspet ilmin ve hakikatin tecelli ettiği eğitim yuvaları olduğunu söyledi. Elmalı, “İmam hatipliler olarak topluma girdiğinizde topum sizlerden enerji almalıdır. Öyle ümit var, öyle canlı olmalısınız ki girdiğiniz yere hareket katmalısınız. Dindar bir insan, toplumun içine girdiği zaman orayı canlandırır, oraya huzur verir” dedi.

“2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle imam hatipli okul sayısı 117 oldu”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 2002-2003 eğitim öğretim yıllarında Kayseri’de ki imam hatip okul sayısı ortaokul ve lise itibariyle 14 iken bugün itibariyle okul sayısısın 117’ye çıktığını vurguladı. Elmalı, “İmam hatipler günümüzde sadece akademik başarıyla değil, sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif alanlarda da öncü olmaya başlamıştır. İlimizde bilimsel anlamda TÜBİTAK- 4006 proje başvurularında, projesi kabul edilen 256 okuldan 53 tanesinin imam-hatip okulları olması bizleri heyecanlandırmıştır. Çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak nitelikte, İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje okulları, hafızlık proje ortaokulları, yabanı dil ağırlıklı İmam Hatip Proje okullarımızı Kayserimize kazandırdık. Bütün bu çalışmalar neticesinde ilimizde imam hatip okullarında; çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesini isteyen velilerimizin sayısındaki artış bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikte Selim Cerrah ‘İmam Hatip Nesli’ adlı konferans verirken, Şehit Halis Demir AİHL öğrencilerinin Türkmen ve Kafkas Oyunları Performansları ve Resul Aydemir’in ilahi rap söylemesi ile sona erdi.