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21 Kasım 2017 10:55

İmam Hatip Ortaokulu

Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokul Müdürü Durdu Mehmet Kır, Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özdemir, Okul Aile Birliği Başkanı ile bir grup öğrenci; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ’ı ziyaret etti.

İmam Hatip Ortaokulu

21 Kasım 2017 10:55


Eğitime ve öğretime yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı eğitim camiası adına teşekkür eden Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokul Müdürü Durdu Mehmet Kır, Başkan Büyükkılıç’ı özellikle Melikgazi Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu’na yaptıklarını çalışma ve hizmetler için Okul Aile Birliği ile birlikte teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini söyledi.


Melikgazi Belediyesinin eğitimin ve eğitimcinin dostu olduğunu her vesile ile eğitime yatırım ve hizmet sunduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “İlçe sınırları içerisinde yer alan bütün eğitim kurumlarına kesintisiz ve ayrım yapmadan yatırım ve hizmet sunuyoruz. Bir okulun ihtiyacı olan çocuk bahçesi inşa ederken, diğer okulun spor salonu, bir başka okulun ise tiyatro salonunu inşa ederek hizmete sunuyoruz. Özellikle okul yollarına büyük önem veriyoruz. Çünkü kesintisiz ve güvenli okul yolları için her türlü önlemi alıyoruz. Okul kantinlerin mekânsal denetimlerini yapıyoruz. Okul bahçelerine açık alan basketbol sahaları inşa ederek bir bakıma mahalle gençlerine ve çocuklarına sunuyoruz” dedi.


Bu ülkenin değerlerine, bilgi birikimine, eğitmenlerine ve tarihine büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu ziyaretten son derece mutlu olduklarını sözlerine ekledi.


Ziyarette Okul Müdürü Durdu Mehmet Kır, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a eğitime ve eğitimciye verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.




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