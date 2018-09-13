İmar Barışı'nda Develi İlçesinde İlk Tapu Alındı

Başvuruların 8 Haziran tarihinde başladığı İmar Baraşı'nda Develi ilçesinde ilk tapuyu alan İhsan Arslan, "İmar Barışı'nı çıkaran devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" dedi.

8 Haziran tarihinde başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar başvuruların yapılacağı İmar Barışı'ndan faydalanmak isteyen İhsan Arslan, Develi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı bina için başvuruda bulundu. Yaptığı başvuru kabul edilen İhsan Arslan dün Develi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'ne giderek ilçede İmar Barışı'ndan faydalanarak tapusunu alan ilk kişi oldu.

İhsan Arslan, "İmar Barışı ile ilgili olarak Develi ilçesinde ilk tapuyu ben aldım. İmar Barışını çıkaran devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlar için güzel bir hizmet. Bu hizmetten faydalanarak ilk tapuyu alan kişi olmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.