İncesu 15 Temmuz’da yine ayakta olacak

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili açıklamalar yaptı. Geçen yıl olduğu gibi yine tek vücut olacağımızı ifade eden Başkan Karayol, 15 Temmuz ruhunun yaşatılacağı etkinliklere tüm İncesulu vatandaşları davet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde İncesulular yine ayakta olacak. İhanet çetesi FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca duruşu ile büyük takdir toplayan İncesu, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde İncesu Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle tarihi günü anacak. İncesu Belediyesi olarak törene katılan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunulacak.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 15 Temmuz’da yapılacak etkinliklerden bahsetti. Başkan Karayol yaptığı konuşmada, “İncesu Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz 2018 günü saat 20.00’da toplanarak günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve ardından canlı yayın bağlantıları yapılarak İncesu halkı ile ilk günkü heyecanla cumhuriyetimize demokrasimize Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktığımızı haykırarak söyleyeceğiz. Ellerinde Türk bayrakları ile bizleri yalnız bırakmayan İncesu halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.