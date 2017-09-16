İncesu 24. Kültür Turizm ve Üzüm Festivali

Kültür Turizm ve Üzüm Fesitvali, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla yapıldı.

İncesu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen Festivalde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba üzüm üreticilerine teşekkürlerini ileterek, “Üzüm için Salı günü Manisa’daydım, bugün de Kayseri’de. Bütün üreticileri kutluyorum. Şunu söyledim, Salı günü gittiğimde 3 lira civarında üzüm satıyorlardı. Hükümet olarak şuna karar verdik, üreticilerimizi üzmeyeceğiz. 4 liradan aşağı sattırmayacağız. Onun için sizler rahat olun. Sizler üretici ve çalışkan insanlarsınız, yürekten kutluyorum. Sizler yeter ki üretin, bizler hep sizlerin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir, cennet gibi bir vatanımız var. Etrafımızda bulunan mazlum coğrafyasının sığınma coğrafyasıyız. Ancak bu coğrafyanın dezavantajları da var. Bu coğrafyanın altında deprem riski var, önlemini almazsak sıkıntı yaşayacağız. Üstünde de FETÖ denen belayı atlattık, diğer belaları da atlatmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki yatırımlar Avrupa Birliği ülkelerinin zoruna gidiyor. Türkiye yüzde 5’in üzerinde büyüdü. Kimseye el açmıyor, eyvallah demiyor, mazlumların yanında yer alıyor. Bize düşen şey çok çalışmak ve sonra da bir olmak. İnşallah bir olacağız, beraber olacağız, çalışacağız ve inşallah güçlü bir Türkiye olup karşılarında da dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.

Festivale 75 tane üzüm üreticisi katıldı. Festival sonunda dereceye giren üzüm üreticilerine ödülleri verildi.