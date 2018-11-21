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İncesu Belediye Başkanı Karayol Parke Çalışmalarını Yerinde İnceledi

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2018 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmaları devam ediyor.


İncesu Belediyesi 7/24 çalışma prensibi içerisinde an itibarıyla Saraycık mahallesinde parke yenileme ve yapım çalışmaları pazar gününde de devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekeriya Karayol çalışmalar hakkına bilgiler vererek; “Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz, Belediye personelimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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