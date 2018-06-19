İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “İncesu belediyesi olarak 2018 yılı içerisinde 33 mahalle 45 yerleşim biriminde planladığımız 100 bin metrekare kilitli parke, Yağmur Oluğu ve Bordür çalışmaları şuanda devam ediyor. İnşallah Kasım ayına kadar planladığımız şekilde 33 mahalle 45 yerleşim biriminde 100 bin metrekare kilitli parke çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Çalışmaların tamamının İncesu Belediyesinin kendi bütçesi ile karşılandığının altını çizen Başkan Karayol, "Emeği geçen fen işleri müdürlüğümüz ve ekibine, yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. 2017 yılında da bu şekildeki çalışmalarımızda toplam 165.000m kilitli parke çalışmasını tamamlamıştık. İnşallah bu çalışmalarımızda bitince vatandaşlarımızın ayağının toprağa değeceği İncesu belediyesi sınırları içerisinde bir yer kalmamış olacaktır. Halkımızın iyi günlerde güle güle kullanmalarını temenni ediyorum.” diye konuştu.