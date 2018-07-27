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27 Temmuz 2018 10:42

İncesu Belediyesi çalışmalarını 24 saat sürdürüyor

İncesu Belediyesi şehir merkezindeki çalışmalarına mesai saatleri dışında da devam ediyor.

İncesu Belediyesi çalışmalarını 24 saat sürdürüyor

27 Temmuz 2018 10:42


İncesu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar şu şekilde:


Karamustafapaşa Mahallesi Mete Caddesi enerji nakil hatlarının yeraltına alınma çalışmaları sonrası parke çalışmaları, ilçe muhtelif mahallelerinde asfalt çalışmaları, Şehitler Parkı yanında bulunan örnek üzüm bahçesi, parkların ve çevre mahallelerin yabani otlardan temizlenmesi ile haşere ilaçlama çalışmaları, Subaşı ve Şeyhşaban Mahallesi yollarında asfalt öncesi yol çalışmaları,1. Etap TOKİ Konutlarından başlayıp 4. Etap TOKİ konutlarına kadar uzanan 6 buçuk kilometre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde istinat duvarı yapım çalışmaları, Derebağ Mesire Alanı düzenleme çalışmaları, İncesu Seyir Teras çalışmaları ve Eski Cezaevinin bir bölümünün Toplum Sağlığı Merkezi Olarak düzenlenmesi.




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