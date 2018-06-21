İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İlçemizde Belediye olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünce haşere, larva yabani ot ilaçlama çalışmaları ve yeşillendirilen alanların çevre temizlikleri bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü sıcak havaların artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vardiya sistemi şeklinde çalışan ilaçlama ekipleri, ilçe geneli ve kırsal mahallelerde haşerelere karşı çalışma gerçekleştiriyor" dedi.

Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak sıcakların artmasıyla birlikte halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla ilçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımıza 2 ayrı ekiple gece ve gündüz devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ağaçların böceklenmesine karşı ilaçlama birimimize gelen talepler doğrultusunda haşere ve böceklere karşı düzenli olarak belli periyotlarda ilaçlama çalışması yapmaktayız daha yeşil bir İncesu için emin adımlarla ilerliyoruz.” diye konuştu.