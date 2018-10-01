İncesu Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

maddesine istinaden, Ekim ayı olağan 1. Bileşim toplantısı Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yaptı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriye Karayol, "Öncelikle meclis üyesi arkadaşımız Ahmet Dönmez'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol vefat eden Belediye Meclis Üyesi Ahmet Dönmez'in isminin Aile Sağlık Merkezine verilmesini teklif ederek oylamaya sundu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

İncesu Belediyesi Meclisi gündeminde 6 asıl 3 adet ek gündem olmak üzere toplam 9 gündem maddesini görüşülerek karara bağlandı.