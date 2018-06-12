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12 Haziran 2018 09:36

İncesu Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

İncesu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce haşere, larva ve yabani ot ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

İncesu Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

12 Haziran 2018 09:36


İncesu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü sıcak havaların artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vardiya sistemi şeklinde çalışan ilaçlama ekipleri, ilçe geneli ve kırsal mahallelerde haşerelere karşı çalışma gerçekleştiriyor.


İlaçlama çalışmaları hakkında konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “İncesu Belediyesi olarak sıcakların artmasıyla birlikte halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla ilçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyoruz. Çalışmalarımıza 2 ayrı ekiple gece ve gündüz devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ağaçların böceklenmesine karşı ilaçlama birimimize gelen talepler doğrultusunda haşere ve böceklere karşı düzenli olarak belli periyotlarda ilaçlama çalışması yapmaktayız” diye konuştu.




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