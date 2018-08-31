İncesu Belediyesi Ömer Halisdemir’in adını yaşatıyor

İncesu Belediyesi baraj çevresinin ağaçlandırması tamamen İncesu Belediyesi tarafından yapılan hatıra ormana beş bin daha ağaç dikerek on bin ağaçlık bir yeşil alan oluşturdu. Bu alana da 15 Temmuz Şehitlerimizden P. Asb.Kd.Bşvş Ömer Halis Demir’in adını verdi.

İncesu Belediyesinin çalışkan başkanı Zekeriya Karayol burada yaptığı açıklamada, “Burası 1975 yılında yapılan barajımız sulama amaçlı yapılmıştır. Kaynak suları burada toplanıyor. Kar suları eridiğinde toplandığında DSİ ve İncesu Belediyesinin yaptığı protokol kapsamında suyun dağıtımı İncesu Belediyesi tarafından yapılıyor. Vatandaşlarımız tarım arazilerini sulamada kullanıyor. Hafta sonunda vatandaşlarımızın burada yoğun bir sirkülasyonu var. Kamelyalarımızın tamamı doluyor. Aynı zamanda geçtiğimiz zamanlarda buraya 5 bin adet çam ağacı diktik. Daha sonra beş bin ağaç dikimi daha gerçekleştirdik.

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini engelleyen Aziz Şehidimiz P. Asb.Kd.BşvşÖmer Halis Demir ismini bu ormanımıza verdik. Başında bir görevlimiz var. Bu ağaçlarımız günlük sulanıyor ve bakımı yapılıyor. İnşallah Allah nasip ederse burayı büyük bir orman yapacağız ve Ömer Halis Demir ismini bizden sonraki kuşaklara anlatıp yaşatacağız” diye konuştu.