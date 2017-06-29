İncesu Belediyesi Yaz Spor Okulunu açtı

İncesu Belediyesi tarafından her yıl 10 branşta yaz spor okulu açılarak çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesinin önüne geçilmiş oluyor. Bu yıl da okulların kapanması ile birlikte yaz spor okulu açılarak faaliyete geçti. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Yaz Spor Okulu hakkında şu bilgileri verdi;

“İncesu Belediyesi olarak her yıl öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri adına Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. 2017 yılı içerisinde de belediyemizce düzenlenen Yaz Spor Okullarına 250 öğrencimiz müracaat etmiştir. 10 branşta da Yaz Spor Okullarımız Spor ve Eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda da İncesu Belediyesi tarafından 2007 yılında yaptırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuza yaklaşık 173 tane öğrencimiz yüzme dalında spor etkinlikleri için katılmaktadır. Yüzme havuzumuz haftada 6 gün açık olmakta, 1 gün genel bakım ve temizlik için kapalı olmaktadır. Haftanın 4 gününde erkeklere 2 gün bayanlara programlandı. Sabah 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında bayanlara bayan öğretmen, erkeklere de erkek öğretmen tarafından çocuklarımıza eğitim verilmektedir.”