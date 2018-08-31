İncesu Belediyesi’nde 14 yıldır süren uygulama: "Halk günü"

2004 yılında İncesu Belediye Başkanı olarak seçilen Zekeriya Karayol, göreve başladığında halk günlerini başlattı. Her hafta Cuma günü belediyeye gelerek Başkan Karayol’a taleplerini ileten vatandaşlar da bu uygulamadan çok memnun.

"Kapımız herkese açık"

İncesu Belediyesi’nin kapısının bütün vatandaşlara açık olduğunu söyleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “Cuma günü ilçemizde halk pazarımız olduğu için dış mahallerimizdeki hemşehrilerimiz de ilçe merkezimize geliyor. Kapımız açık ve gelen hemşehrilerimize çay ikram ederek onların dertlerini dinliyoruz. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Belediye başkanı olduğum yıldan beri sürekli devam eden bir halk günü toplantılarımız var. Belediye başkanı olarak benim asli görevim olmayan konuları dahi vatandaşlarımız bize getiriyor ve onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. İlçe merkezimizde genelde talep ile karşılaşmıyoruz. Artık ilçemizde alt ve üst yapı, doğalgaz kullanımı, bahçeler ve sosyal donatı alanlarıyla iyi bir noktadayız. Yeni bağlanan mahallelerde hizmet talepleri var. Onları da karşılamaya çalışıyoruz ama genelde iş talepleri ile karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.