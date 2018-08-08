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08 Ağustos 2018 17:19

İncesu Belediyesi’nde ’8.8.2018’ yoğunluğu

İncesu’da 8.

İncesu Belediyesi’nde ’8.8.2018’ yoğunluğu

08 Ağustos 2018 17:19

8.2018 tarihinde nikah kıydırmak isteyenler, belediyenin nikah salonuna akın etti.


İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, çiftlerin nikahlarını kıyarak, mutluluklar diledi. Karayol, "Belediyemize evlenmek için başvuran genç çiftlerimizin bugün 08.08.2018 olması münasebeti ile genç çiftlerin yoğun ilgisi üzerine 15’in üzerinde nikah töreni gerçekleştirdik. Gençlerimize bir ömrü boyu mutluluklar dileriz" dedi.


Başkan Karayol ayrıca, dünya evine giren çiftlere, ’Evleniyor muyuz yoksa Eğleniyor muyuz’ kitabını hediye etti.




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