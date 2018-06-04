Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 12:11

İncesu Belediyesinde Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

İncesu Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.

İncesu Belediyesinde Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

04 Haziran 2018 12:11

maddesine istinaden, Haziran ayı olağan 1. Bileşim toplantısı yapıldı.


İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapılan toplantıda 4 Asıl 3 adet Ek gündem olmak üzere toplam 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Temmuz ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Haziran ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç