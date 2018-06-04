İncesu Belediyesinde Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

maddesine istinaden, Haziran ayı olağan 1. Bileşim toplantısı yapıldı.
İncesu Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Zekeriya Karayol başkanlığında yapılan toplantıda 4 Asıl 3 adet Ek gündem olmak üzere toplam 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Başkan Karayol İncesu Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür ederek alınan kararların İncesu’ya hayırlı olması dileklerinde bulunarak Temmuz ayı meclis toplantısının tarihini meclis üyeleriyle belirleyerek Haziran ayı meclis toplantısı oturumunu kapattı.