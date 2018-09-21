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İncesu Belediyesinden aşure ikramı

İncesu Belediyesi, mübarek aşure günü etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara aşure dağıttı.

İncesu Belediyesi, mübarek aşure günü etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.


İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve daire amirlerinin katılım sağladığı, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe halk da yoğun ilgi gösterdi. Muharrem Ayının, muhabbetin, sevginin ve saygının en yoğun yaşandığı aylardan olduğunu söyleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “Ulaşabildiğimiz tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Muharrem ayının onuncu günü olan gün aşure gün rahmet gün bereket gün helalleşme gün selamlaşma günü gün paylaşma gün birlik beraberlik günü gün islam'ı yaşama sevgiyi paylaşma günü.


Hz Hüseyin (RA) ve Ehlibeyte Allah'tan rahmet diliyorum mekânları cennet olsun. Aşure Günü 'müzün Mübarek,Tüm İslam Âlemi için hayırlara ve bereketli günlere vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

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