İncesu Belediyesinin restorasyon çalışmaları ödüllendirildi

Başkan Karayol, alınan ödüllere dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemiz sınırları içerisinde beş eski mahallemizde yaklaşık 170 adet tescilli binamız var. Bu beş mahallemiz birinci derecede arkeolojik sit alanı. İncesu belediyesi Tarihi Kentler Birliği üyesi olup, her yıl bütçe imkanlarıyla ve aldığımız hibe destek programları kapsamında bu tescilli binaların projeleri kapsamında restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Şu ana kadar özellikle ilçemizin simgesi olan Karamustafa paşa külliyesinin arasta kısmı, camii, han, hamam, medrese kısmı vakıflar genel müdürlüğünce; arasta kısmı ve çarşı kısmı da belediyemiz tarafından restorasyon çalışmaları yapıldı. Bunun yanında ilçe merkezinde dokuz tane tescilli binanın restorasyon çalışmalarını tamamladık. Aynı zamanda şeyhşaban mahallesindeki Şem'un El-Gazi türbesinin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2012 Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Ödülü' 2014-2015-2017 ve 2018 yıllarında da ‘Başarı Ödülleri'yle ilçe belediyemiz ödüllendirilmiştir. 2018 yılında Tarihi Kentler Birliğinden iki ödül, Özel Kalem dergisinden bir ödül olmak üzere restorasyon çalışmalarımız 3 ödüllendirilerek projemiz desteklenmiştir. Yine 2019 yılı içerisinde de ilçemizde bulunan kilisenin Resim ve Sergi salonu olarak restorasyon çalışmalarına başlanacak. Aynı zamanda Subaşı mahallemizdeki Omuzu Güçlü Türbesi ve Şeyhşaban Mahallemizdeki Şeyhşaban Türbesinin de şuanda restorasyon proje çalışmalarına başladık. İnşallah 2019 yılı içerisinde de bu türbelerimizin restorasyon çalışmalarını geçmiş yıllarda İncesu belediyesinin yapmış olduğu örnek çalışmalar kapsamında değerlendirilerek proje sonrası restorasyon çalışmaları devam edecektir. Tarihi Kentler Birliği üyesi olan İncesu Belediyesi tarihi dokusuna sahip olarak bizden sonraki kuşaklara tarihi dokuyu aktarmak için gayret ediyoruz. Bu konuda emek veren, çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. “