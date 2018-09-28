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İncesu Millet Kıraat Hanesi hizmete açılıyor

İncesu Millet Kıraat Hanesi AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla hizmete açılacak.

İncesu Millet Kıraat Hanesi AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete açılacak.


İncesu Belediye Başkanı Zekerya Karayol, "Millet kıraathanesi ve aile sağlık merkezinin ve devam etmekte olan birçok çalışmalarımız ile halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


Başkan Karayol, "Ak Parti Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle yapılacak olan Açılış törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir yapılacak işlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

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