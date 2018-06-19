İncesu OSB’den KGC’ye ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, İncesu OSB’de yatırımların daha fazla artmasını temenni ettiğini ifade etti. Altınkaya; "İncesu OSB 2004 döneminde oldukça süratli gelişiyordu. Sonrasında birinci OSB’nin genişleme süreci devreye girince İncesu OSB’nin gelişme hızı kısmen düştü. Ama şimdilerde de çok büyük mesafeler kat ettiğini görüyoruz. Hem birinci OSB, hem Mimarsinan OSB, hem İncesu OSB yine Sanayi Odası’nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde yeni bir organize sanayi bölgesi çalışması içerisinde olduğunu duyuyoruz. Bu açıdan baktığımızda istihdama katkı veren, ihracat yapan İncesu OSB’miz de biraz daha gelişme gördüğümü belirtmek isterim. İnşallah orada yatırımlar daha da fazla artar. Yatırımın artması demek verginin, istihdamın artması demek" dedi.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bakır ise İncesu OSB olarak büyük hedeflerinin olduğunu söyleyerek; "Büyük işlere talibiz. OSB’miz metrekare olarak küçük ama gerçekten büyük fabrikaları, fikirleri çekmek istiyoruz. Şuanda yeni genişleme bölgesi ihdas edildi. Orada biz metrekaremizin yüksek fiyatlara gittiği için övmeyeceğiz, oraları en uygun fiyata asgari kaç liraya verebilirsek altyapısını yaparak sanayicilerimizin hizmetine sunarak Kayserimize katmadeğer oluşturabilecek, ülkemizin geleceğini aydınlatabilecek yatırımcılara kapımız açık. Gerçekten ülkemizin bunlara ihtiyacı var. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için kişi başına düşen milli gelirimizi 20-25 bin dolara çıkarmamız lazım. O manada sanayicilerimizi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan İncesu OSB eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Halit Özkaya ise teşvik sorununu dile getirerek; teşvik anlamında benzer şehirler seviyesine getirilmesini istediklerini belirtti. İncesu OSB’yi belli bir noktaya getirdiklerinin altını çizen Özkaya; "İncesu OSB’nin şehrin 40 kilometre dışında olması hakikaten gelişmenin biraz yavaş olmasına sebep oldu. Artı başkanımızın da dediği gibi birinci OSB’nin genişleme imkanına sahip olması. Ama en önemlisi şehrin teşvik bölgesi kapsamında ikinci bölge olarak addediliyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi 3. bölge, bizim İncesu OSB 2. bölge. Düşünürseniz bütün ithalatımız, ihracatımız Mersin Limanı’ndan. Biraz Orta Anadolu’da olmamız dezavantaj yaratıyor ama bu memleket bizim. Neyimiz var neyimiz yok yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şehrin sanayi altyapısı fena değil. Ama komşu şehirlerin teşvik belgesindeki yeri 4-5. bölge addedilmesi yatırımların da o taraflara akmasına sebep oluyor. Bir yerde sermaye erozyonuna da uğruyoruz. Zaten İstanbul’a, İzmir’e gidenler daha önce fazlaydı ama Allah’a şükür şimdi oralardan buraya yatırım yapmak için gelen arkadaşlarımız var. İnşallah beklentimiz İncesu OSB’nin, Mimarsinan OSB’nin, birinci OSB’nin daha katmadeğerli ürün, daha büyük projelere yer vermesi. Şehrimizin adının benzer illerin seviyesine çıkması. Dar bir kadroyla, sınırlı imkanlarla İncesu OSB’yi belirli bir noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra da bu rüzgar tekrar tersine döner" diye konuştu.