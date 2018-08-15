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15 Ağustos 2018 15:56

İncesu Yaz Spor Okulları sertifikaları dağıtıldı

İncesu Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında eğitim sona erdi, sertifikalar sahiplerini buldu.

İncesu Yaz Spor Okulları sertifikaları dağıtıldı

15 Ağustos 2018 15:56


İncesu Belediyesi Karayol İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un yanı sıra öğrenciler ve velileri katıldı.


Başkan Karayol, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:


“İncesu Belediyesi Olarak Düzenlenen Yaz Spor Okulu Öğrencilerine ’Yaz Spor Okulu Katılım Sertifikası’ töreni düzenledik ve öğrencilerimize ikramlarda bulunup eğitim ve öğretim yıllarında derslerine çalışmalarının önemini anlattık ve geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulunduk. Kurslara katılan bütün öğrencileri tebrik ediyor bundan sonraki hayatlarında her zaman başarılı olmalarını diliyorum.”


Tören sertifikaların dağıtılması ve hatır fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.




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