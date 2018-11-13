İncesu'da ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

İncesu Belediyesi ve ÇEVKOR işbirliğiyle düzenlenen programda, Mahir Ayten Köseoğlu Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'un katılımı ile Derebağ Mevkii'nde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

2 bin 500 adet fidan dikiminin yapıldığı programda konuşan Başkan Karayol, “İncesu belediyesi olarak her yıl düzenli bir şekilde ilçemiz ve ilçemize bağlı mahallerde okullarda, yol boylarında, orta refüjlerde, park bahçelerde ayrıca oluşturduğumuz orman alanlarında ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Her yıl Ekim ve Kasım ayında ayrıca bahar aylarında da Mart ve Nisan ayları içerisinde fideleri toprakla buluşturuyoruz şuanda 2018 yılı Kasım döneminde 2500 adet çam fidesinin uygun olan yerlere dikim çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ayrıca geleceğimizin teminatı çocuklarımızda ağaç sevgisi kazandırmak adına okul bahçelerinin çevre düzenlemelerini yapılması hem de fiziki mekânlarının uygun hale getirilmesi ayrıca bahçelerinin düzenleme çalışmaları devam ediyor Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bu hususta teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir İncesu için hep birlikte el ele ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.