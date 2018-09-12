İncesu'da Aile Sağlık Merkezi Tamamlanıyor

İncesu Belediyesi tarafından Eski Cezaevi'nin yerine yaptırılan Aile Sağlık Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “Belediyemizce tahsisi alınan cezaevinin bir bölümüne İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine belediyemizce yapımına başlanan Toplum Sağlığı Merkezi inşaatı çalışmalarımız tamamlanmak üzere İnşallah düzenlenecek törenle halkımızın hizmetine sunacağız halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.