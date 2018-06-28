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28 Haziran 2018 11:39

İncesu’da çevreyol çalışmaları sürüyor

Çevre yol çalışmalarını yerinde inceleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Bu yolun öncelikli olarak bitirilmesi zorunluluk arz etti" dedi.

İncesu’da çevreyol çalışmaları sürüyor

28 Haziran 2018 11:39


“İncesu Belediyesi olarak 2016 yılında imar planlarını hazırladığımız 2017 yılında kamulaştırma ve alt yapı çalışmalarına başladığımız İncesu merkezdeki 1. Etap TOKİ ve 4. Etap TOKİ bloklarını bağlayan 24 metre genişliğinde 6,5 km uzunluğundaki yolun son reglaj çalışmalarını yapıyoruz" diyen İncesu Belediye Başkanı Karayol, "İnşallah kısa süre içerisinde kayseri civarı elektrik şirketimiz projelendirme çalışmalarını bitirdiler bu bölgede orta kaldırım aydınlatmasına başlayacaklar. Arkasından toplam 6,5 km uzunluğundaki yolun 3 km’lik bölümünü yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayarak halkımızın hizmetine açmış olacağız" ifadesinde bulundu.


Başkan Karayol, "Tabi 2016 yılından beri İncesu Belediyesi bütçe imkânlarıyla emek verdiğimiz bu yol maliyet olarak İncesu belediyesi bütçe imkânlarını zorlayan bir projeydi ama her gün gelişen büyüyen ilçemizdeki artan taşıt trafiği ’de dikkate alınarak bu yolun öncelikle bitirilmesi bir zorunluluk arz etmişti. Ayrıca şuanda ilçemizde belediyemiz tarafından yaptırılan 3200 konutluk TOKİ uygulamasındaki vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahatlatmak adına bu projenin hayata geçirilmesi gerekiyordu inşallah 2018 yılı güz aylarına kadar 3 km’lik kısmını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız vatandaşlarımızın iyi günde güle güle kullanmalarını temenni ediyorum" dedi.




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