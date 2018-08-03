İncesu’da ilkbahar ve sonbahar yağmurlarına önlem alınmaya başlandı

İncesu ilçesinin coğrafi konumu nedeni ile sık sık taşkın yağmurlarla karşılaşması nedeni ile önlem aldıklarını belirten İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “2018 yatırım programımızda yer alan travez kanal çalışmalarının yapıldığı bölgedeyiz. Toplamda 5 km 1 milyon 250 TL lik ihaleli bir çalışma devam ediyor. Burası 2012 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir kısmı sıcak asfalt yapılmıştı. Ancak coğrafi yapı olarak çok engebeli olması hemen yolun kenarında bulunan dağlardan yağmur ve kar suları nedeni ile ani su baskınları oluşmakta ve yollarımızda sık sık bozulmakta idi. Bu sebeple bu bölgede 2 kilometrelik travez kanal çalışmalarına başladık. İnşallah 10-15 gün içerisinde bitireceğiz ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.