Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 11:46

İncesu’da ilkbahar ve sonbahar yağmurlarına önlem alınmaya başlandı

İncesu Belediyesi, İlkbahar ve Sonbahar yağmurlarına şimdiden önlem alıyor.

İncesu’da ilkbahar ve sonbahar yağmurlarına önlem alınmaya başlandı

03 Ağustos 2018 11:46


İncesu ilçesinin coğrafi konumu nedeni ile sık sık taşkın yağmurlarla karşılaşması nedeni ile önlem aldıklarını belirten İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “2018 yatırım programımızda yer alan travez kanal çalışmalarının yapıldığı bölgedeyiz. Toplamda 5 km 1 milyon 250 TL lik ihaleli bir çalışma devam ediyor. Burası 2012 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir kısmı sıcak asfalt yapılmıştı. Ancak coğrafi yapı olarak çok engebeli olması hemen yolun kenarında bulunan dağlardan yağmur ve kar suları nedeni ile ani su baskınları oluşmakta ve yollarımızda sık sık bozulmakta idi. Bu sebeple bu bölgede 2 kilometrelik travez kanal çalışmalarına başladık. İnşallah 10-15 gün içerisinde bitireceğiz ilçemiz için hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç