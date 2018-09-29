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İncesu'da Millet Kıraathanesi açıldı

İncesu Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi’nin açılış gerçekleştirildi.

İncesu Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi'nin açılış gerçekleştirildi.


Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı.


Törende bir konuşma yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, bizlerde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işe başladığımızda hizmet belediyeciliğini öne çıkardık. İdeoloji falan yoktu. Toplumda kim yaşıyorsa başımızın tacı. Ayrımcılık yok. Biz dinine, imanına ve mezhebine bakmayız. Biz mazeret üretmeyeceğiz ve hizmet edeceğiz. Alt yapıyla da uğraştık, üst yapıyla da uğraştık. Bir süre sonra marka belediyecilik demeye başladık. Özellikle AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte yıllardır Ankara'dan izin alamadığımız konuların önünü açtık. Yerimizde saymak doğru değil, devamlı vites büyüterek yeni bir hedefe doğru koşarak bu işi yapmak lazım. Bu yeni hedef şimdi gönül belediyeciliğidir” dedi.


Konuşmanın ardından dua edildi ve kurdelenin kesilmesiyle beraber kıraathanenin açılışı gerçekleştirildi.

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