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25 Temmuz 2018 10:54

İncesu’da yol çalışmaları devam ediyor

İncesu Saraycık Mahallesi ve Örenşehir Mahallesi TOKİ bloklarına Kayseri Adana devlet karayoluna bağlayacak şekilde yol çalışmaları devam ediyor.

İncesu’da yol çalışmaları devam ediyor

25 Temmuz 2018 10:54

Alt yapı çalışması sonrası sıcak asfalt çalışması yaparak vatandaşlarımızın rahat ulaşım sağlamaları konutlarına taşınmadan bitirilecektir.


‘’Belediyemizde durmak yok, vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz’’ dedi.


İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, “Tüm İncesulu hemşerilerimize hizmet edeceğiz demiştik. Çok şükür tüm hemşerilerimizin hizmetkârı olmaya devam ediyoruz. Ören şehir ve Saraycık Mahallemizde TOKİ Konutlarına hemşerilerimizin daha kolay ve kaliteli bir ulaşım sağlamak amacı ile İncesu Belediyesi olarak yol çalışmalarımıza ve çevre düzenlemelerine hafta sonu tatili dinlemeden 7/24 saat bütün birimlerimizce çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.




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