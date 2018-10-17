İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İncesu'de fidan dikimi ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2018 yılı sonbahar dönemi fidan dikim ile çimlendirme çalışmalarına devam ettiğini, binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.


İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "3.etap TOKİ çevre düzenlemesi çalışmalarında tahrip olan çim ekili arazilerde yeni çim ekimi ve çimlendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan sulama hatları oluşturuldu. Ayrıca mevcut yer üstünden giden sulama boruları yer altına alınarak hem ekonomik hemde görsel tedbirler gerçekleştirildi" dedi.


İlçe genelinde yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, parklarda kurulu bulunan alan içerisinde oturma ve keyif alanları, sosyal ve sportif alanlar, sabit barbekü, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortamlar oluşturduklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.