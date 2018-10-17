İncesu'de fidan dikimi ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "3.etap TOKİ çevre düzenlemesi çalışmalarında tahrip olan çim ekili arazilerde yeni çim ekimi ve çimlendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan sulama hatları oluşturuldu. Ayrıca mevcut yer üstünden giden sulama boruları yer altına alınarak hem ekonomik hemde görsel tedbirler gerçekleştirildi" dedi.

İlçe genelinde yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, parklarda kurulu bulunan alan içerisinde oturma ve keyif alanları, sosyal ve sportif alanlar, sabit barbekü, yürüyüş yolları ile adeta yaşanabilir nezih bir ortamlar oluşturduklarını sözlerine ekledi.