İnşaat firmaları gurbetçilerin ilgisinden memnun

Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, yaz sezonunda gurbetçilerin gelmesiyle beraber inşaat sektöründe de canlanma olduğunu söyleyerek, “3 aylık projemizin yüzde 65'ini bu sezonda sattık” dedi.

Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, inşaat sektörüyle alakalı açıklamalarda bulundu. Yaz sezonuyla beraber gurbetçilerinde gelmesiyle konut satışında artış yaşandığını kaydeden Arık, sezonda Grup Avenir'e de ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Doların ve euronun artmasıyla Türkiye'de yaşayan vatandaşların konut taleplerinin düştüğünü ama gurbetçi vatandaşların taleplerinde artış yaşandığının altını çizen İbrahim Arık, “Gurbetçilerin birçoğu geri döndü. Çok az kişi Kayseri'de kaldı. Sezon çok yoğun geçti. Bizim firmamıza talep çok ciddi oranda oldu. Bu sektördeki analizimiz de sezonun yoğun geçtiği doğrultusundadır. Euro ve doların artması bu işi tetiklemiş durumdadır. Türkiye'de de vatandaşların talepleri düşmüş durumda. Faizlerin çok yüksek olması ve maliyetlerin çok ciddi anlamda artmasından dolayı talep düşmüş durumda ama gurbetçilerde tam tersi bir durum mevcut oldu. Euro'nun artmasını değerlendiren gurbetçilerimizin talebi çok yüksek oldu. Bizim satışlarımızda çok iyi geçti. Gurbetçilerimiz peşinatı yüksek tuttu ve daireleri peşin olarak aldı. Gurbetçilerimizin bu sene ciddi anlamda etkisi oldu. Devamlılığı noktasında da kurun bu şekilde devam etmesini değerlendirirsek, yılsonuna kadar gurbetçilerin talepleri devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Konut fiyatlarında artışa gitme taraftarı değiliz”

3 ay önce temelini attıklarını Talas 325 projesinin yüzde 65'inin satıldığını kaydeden Arık, geri kalan kısmı da yılsonuna kadar satıp projeyi kapatacaklarını dile getirdi. Fiyatlarda artışa gitmeyeceklerini belirten Grup Avenir Türkiye Ortağı İbrahim Arık, “Maliyetlerin artması yerel halktan gelen talebi tamamen azalttı. Faizler arttıkça milletin kredi çekme imkanı ve alım gücü azalıyor. Bu yılsonuna kadar böyle devam edecektir. İnşallah yeni yılda düzelir diye düşünüyorum. Şuan itibariyle başlangıç fiyatlarımız devam ediyor. Artışa gitme tarafı değiliz. Birçok firma fiyat arttırmış durumda. Üretimi durduran firmalarımız var. Genel anlamda bir sorun var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ticarette para kazanmak var, kaybetmekte var ama kimsenin zarar ettiğini zannetmiyorum. Sadece kârımız etkilenmiş durumda. Biz projemize başlarken maliyetlerimizin birçoğunu sabitlediğimiz için sabit bir maliyetle satış yaptık. O da bizi rahatlattı. Kur artışlarından kaynaklı maliyet artışları bize çok yansımadı. Bu bizim avantajımız oldu ama genel piyasa olarak değerlendirirsek, kur artışları ciddi manada inşaat maliyetini artırmış durumda” diye konuştu.

“2019 yılında piyasalar kendini güncelleyecektir”

Döviz kurlarındaki hareketlilik ile beraber yüzde 30 oranında inşaat maliyetlerinin arttığını dile getiren Arık, “En büyük etken demire olan zam, çimento ve betona olan zam ve ithal edilen tüm ürünlere gelen zamdır. Bu ürünlerin birçoğu da yurtdışından alınıyor. Son dönemde yaklaşık yüzde 30 gibi inşaat maliyet artışı olmuş durumdadır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu vatandaşa yansıtılsa, daire fiyatları yükselecek ve vatandaşın alım gücü daha da azalacaktır. Buda böyle devam edecek gibi görünüyor. 2019'da düşecek ama piyasa kendini güncelleyecektir. Bu artışlar tabi ki olacaktır. Bunu kabullenmek gerekir. Kabullenip, ona göre piyasanın güncellemesi lazım. Firmaların ve vatandaşların güvenmeleri ve inançlarını yitirmemeleri lazım. Şimdi herkesin işine bakması ve işini en iyi şekilde yapması lazım. Nihayetinde bu artışlar dünyanın sonu değil. İşi zorlaştırıyor belki ama toplum olarak direncimizi düşürürsek, pes etmeye başlarsak asıl sorun o zaman başlar ve kaybederiz” şeklinde konuştu.

“2019'da 5 bloklu yeni proje daha kesinleşmiş durumda”

2 yıl içerisinde Talas 325 projesinin çevre düzenlemesi yapılmış ve yapı kullanım izni alınmış bir şekilde teslim edeceklerini söyleyen Grup Avenir Türkiye Direktörü Arık, sözlerini şöyle tamamladı:

“5 blok olan projemizin tamamının temeli atıldı. Ara vermeksizin devam ediyor. Hepsinin temeli 3 ay içerisinde atıldı. Programımıza hiçbir değişiklik yok. Başta taahhüt ettiğimiz gibi 2 yıl içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış ve yapı kullanım izni alınmış bir şekilde teslim edilecek. Bizim 5 yıllık stratejimizde hiçbir değişiklik yok. Biz bu 5 bloğu 2 yılda teslim edeceğiz. Şuan itibariyle 2019'da 5 bloklu proje daha kesinleşmiş durumda. Şuan Talas bölgesinde öncelik veriyoruz. 2019'da 5 blok haricinde de 2020 yılında da daha kapsamlı arsa çalışmaları devam ediyor. 5 yıllık planlamamızda Talas bölgesinde devam etmeyi düşünüyoruz. Bizim en büyük hedefimiz büyük projelerdir. Daha yenilikçi projeler yapmamız lazım.”