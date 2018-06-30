İnşaat sektörü temsilcileri seçim sonrası gidişattan memnun

İnşaat sektörü temsilcileri, seçim sonrasında oluşan güven ortamıyla birlikte Türkiye’de yatırımların artacağına inanıyor.

Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, Grup Avenir Türkiye Ortağı İbrahim Arık ve Öz Kayseri (ÖKİ) İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, 24 Haziran seçimleri sonrasında ekonomiyi değerlendirdi. Seçimin hemen ertesi günü piyasalarda olumlu sinyallerin görüldüğünü belirten her üç iş insanı da, Türkiye’nin yeni dönemde yatırımlara daha açık ve güçlü bir ekonomiyle yoluna devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.

“Seçim sonrası güven ortamında yeni projelerle yolumuza devam ediyoruz”

Başkanlık Sistemini Türkiye’ye istikrar getireceğine ve bu durumun ekonomiye olumlu yansıyacağına inandıklarını dile getiren Suat Altın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Suat Altın, seçim sonrası oluşan güven ortamında yeni projelere adım attıklarını belirtti. Altın, “Biz de sektöre ivme kazandırabilmek için yeni projeler hazırlamaktayız. Hastane bölgesinde 850 dairelik yeni bir projenin çalışmalarını yapıyoruz halihazırda. Yine şehrin başka bölgeleri için de görüşmelerimiz devam etmekte. Projelerimizi artırmanın yollarına bakıyoruz. İstikrarı gördüğümüz için, bundan sonraki süreçte daha ileri gitmenin yoluna bakacağız. Seçimden sonra piyasalarda bir hareketlenme oldu. İnsanlar biraz olsun rahatladı. Çünkü seçim atmosferi insanları psikolojik olarak beklentiye sürüklüyor. Seçimde de istikrarın sürmesi bizim açımızdan çok olumlu oldu. Bundan sonraki süreçte daha iyi olacağına inanıyoruz.”

“Seçim sonrasında konut satışları arttı”

Seçim sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Sedat Kılınç, seçimin hemen sonrasında konut satışlarında artışın başladığını ifade etti. Özellikle üçüncü hava limanı yatırımının ülke ekonomisine güveni artırdığını kaydeden Sedat Kılınç, “Seçim sonrasında piyasalarda güven ortamı oluştu. Bundan sonraki süreçte ekonomide taşların yerine oturacağını düşünüyoruz. Bizler iş adamları olarak bundan sonra yatırımlarımıza devam edeceğiz. Birkaç gün içerisinde bile seçim sonucunun ne kadar etkili olduğunu ve istikrarın ne ölçüde önemli olduğunu hemen fark ettik. Birkaç gün içerisinde konut satışlarında talepler artmaya başladı. Bu dönem gurbetçilerin memleketlerine dönüp tatillerini gerçekleştirdiği v e satın almaların yüksek olduğu bir dönem. Dövizin de yüksek olması onların satın almalarına büyük bir katkı sağlayacak. Ülkemizde üçüncü havalimanı yapıldı, birçok yatırım yapıldı; özellikle üçüncü havalimanının ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacağını ve seçimden sonra da yeni sistemin ülkeyi uçuşa geçireceğini düşünüyorum. Bizim de bu yönde yatırımlarımız olacak. Seçimin olmadığı önümüzdeki süreçte, istikrarın yeninden ülkemize hakim olacağını, terör olaylarının bir çoğunun bertaraf edildiğini gördükçe yabancı yatırımcıların da geleceğini gördükçe, ülkemizin bundan sonraki süreçte yatırımlar noktasında çok ciddi yol kat edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Yatırımların artacağına inanıyoruz”

Seçim sonuçlarının ülkedeki yatırım oranını artıracağını söyleyen Grup Avenir Türkiye Ortağı İbrahim Arık ise, “Seçim gününden itibaren görüştüğümüz, konuştuğumuz herkeste iyimser bir hava var. Herkes seçim sonuçlarından dolay mutlu. En azından önümüzde seçim olmayan 5 yıllık bir süre var. Dolayısıyla iş dünyasının daha iyi planlama yapacağı bir döneme giriyoruz. Son 1 yıldır herkeste bir geriye çekilmişlik vardı, güven ortamı yoktu, planlama yapamıyorduk, kimse yatırım yapmak istemiyordu. Hele son 1 aydır kurlardaki dalgalanmalardan dolayı maliyetlerin ciddi anlamda arttığı bir piyasada önümüzü göremediğimiz için iş adamları yatırım yapmak istemiyordu. Şu an bu hava dağıldı, herkes yatırım yapma niyetinde” dedi. Arık, seçim sonrasında oluşan olumlu atmosferden etkilenen gurbetçilerin konut sektöründeki yatırımlarının artacağına inandığını da sözlerine ekledi.

“25 Haziran’dan itibaren piyasalar düzeldi”

ÖKİ İnşaat İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş ise, seçim sonuçlarının 25 Haziran tarihinden itibaren piyasalara olumlu yansıdığını, buna bağlı olarak seçim sonuçlarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Yatırımcılar ve işadamlarının beklenti içinde oldukları istikrar ortamının 24 Haziran seçimleriyle sağlandığı vurgulayan Arslantaş, “Biz yatırımcılar ve işadamlarının istikrar olsun dememizdeki en önemli nedeni istikrar ve ekonominin canlanması. Ekonominin canlanmasında da en önemli iki faktörden ilki faizlerin bir an evvel kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, ikincisi de döviz kurlarındaki aşırı hareketliliğin önlenerek aşağı doğru çekilmesi. Bunların yapılabilmesi için de öncelikli olarak insanların kendilerini psikolojik olarak hazır hissetmeleri, güvende hissetmeleri, daha sonra da yatırım yapmak için uygun ortam aramaları yatmakta. Ben, yeni dönemle birlikte ülkemizin hem iç hem dış yatırımcılar açısından oldukça güvenilir bir liman olduğuna inanıyorum. En fazla iki ay içerisinde de ülkemizde olumlu gelişmeler meydana geleceğini, ülkemizin hem iç hem dış yatırımcılar tarafından değerlendirmeye alınacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.