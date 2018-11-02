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İnşaatın çatısı çöktü, yaralı işçilerin olup olmadığı belirlenmeye çalışıyor

Kayseri’de bir inşaatın çatısı çöktü, olay yerine sevk edilen ekipler, enkazın altında yaralı olabileceği şüphesi ile arama çalışmalarına başladı.

Kayseri'de bir inşaatın çatısı çöktü, olay yerine sevk edilen ekipler, enkazın altında yaralı olabileceği şüphesi ile arama çalışmalarına başladı.


Kayseri'de Talas Bulvarı'nda bulunan kongre merkezi inşaatının çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. İşçiler yaşanan çökme sonrasında 112 ve 155 ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi.


İhbar sonrasında olay yerine sevk edilen ekipler, enkazın altında yaralı işçilerin bulunabileceği şüphesiyle arama kurtarma çalışmaları başlattı.

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