İnşaatta erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapımı duran bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesi Yeşim sokak üzerinde yapımı duran bir inşaatın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cesette inceleme yaptı. Cesedin Ali E.'ye (24) ait olduğu belirlendi. Ali E.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.

Polis ekipleri, Ali E.'nin ölüm nedenini bulmak için soruşturma başlattı.