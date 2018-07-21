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21 Temmuz 2018 11:01

İnternetten köpek satın almak isterken dolandırıldı

Kayseri’de yaşayan Alper Esen isimli vatandaş, internet üzerinden köpek satın almak için konuştuğu kişiye para gönderdikten sonra bir daha ulaşamayınca adliyeye giderek şikayetçi oldu.

İnternetten köpek satın almak isterken dolandırıldı

21 Temmuz 2018 11:01


Alman kurduna merakının olduğunu ve satın almak için sosyal medya üzerinden bir köpek alım satım sayfası ile iletişime geçtiğini belirten Alper Esen, şahıs ile bir süre konuştuktan sonra kendisine bir miktar para gönderdiğini söyledi. Para gönderdikten sonra şahsa bir daha ulaşamadığını söyleyen Esen dolandırıldığını anlayınca Kayseri Adalet Sarayı’na gelerek şikayet başvurusunda bulundu.


Alper Esen başından geçen olayları şöyle anlattı:


"Kayseri’de köpek alım satım yapan facebook sayfası vardı. A.Ü. isimli şahıs orada Alman kurt köpeğinin resmini attı. Alman kurduna merakım olduğu için almak için mesaj attım. ’Erkeği 600 TL’den dişi kurdu ise 500 TL’den satarım’ dedi. Ben de kendimden bahsettim. Benim de 300 TL’ye yakın bir param vardı. Ben ’250’sini göndereyim, 250 TL’sini de hayvan gelince göndereyim’ dedim. Anlaşarak 250 TL’yi yolladım. Daha sonra bana ’kalan parayı da yolladığın zaman köpeği o zaman göndereceğim’ dedi. Daha sonra beni facebook’tan engelledi. Ardından telefonlarıma bakmamaya başladı. Ben de geldim ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağım."




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