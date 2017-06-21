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21 Haziran 2017 17:37

İntihar için üst geçide çıkan şahsı polis ikna etti

Kayseri’de intihar etmek için üst geçide çıkan şahsı, polis ekipleri ikna ederek indirdi.

İntihar için üst geçide çıkan şahsı polis ikna etti

21 Haziran 2017 17:37


Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 5 metre yükseklikteki üst geçitte bariyerlerin arkasına geçmiş vatandaşı görenler durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen vatandaşı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan da meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için çaba harcadı. Bir süre şahısla konuşan polis, şahsı ikna ederek güvenli bölgeye aldı. Daha sonra olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahsı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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