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28 Aralık 2016 16:28

’İpeksiz dokunuş’ meyvelerini vermeye başladı

’İpeksiz dokunuş’ meyvelerini vermeye başladı

28 Aralık 2016 16:28

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ’İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ kapsamında, Niğde’de düzenlenen taekwando şampiyonasına giren öğrenciler, 10 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Sporcular, proje kapsamında 24-25 Aralık’ta Ankara, Adana, Mersin başta olmak üzere 10 ilin taekwondo takımlarının katılımıyla Niğde’de düzenlenen İllerarası Dostluk Şampiyonasında 10 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda takım halinde şampiyon oldu. Şampiyona sonrasında Kayseri’ye dönen taaekwondo sporcuları, yapılan etkinlikle bu başarıyı kutladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen kutlamaya, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bozyer, Emniyetspor Taekwondo Genel Koordinatörü Hasan Keleş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, taekwondo antrenörleri ve sporcular katıldı.
Burada konuşan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, "Alınan bu başarıdan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Projenin hedefine ulaşma konusunda emin ve kararlı adımlarla yürüyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.



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