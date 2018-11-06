İş adamlarından yatırımlara övgü

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi üyeleri, gıda toptancıları ve ilimizdeki market sektörü temsilcilerinin katıldığı görsel brifingde yatırım ve hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, cumartesi pazar demeden çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in sanayici ve iş adamlarına yönelik görsel brifingi Asri Mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii önünde başladı. Asri Mezarlık'ta yapılan düzenlemelerle ilgili iş adamlarına bilgi veren Başkan Çelik, her görenin hayran kaldığı camiyi de gezdirdi.

Görsel brifing kapsamında daha sonra Kocasinan Bulvarı'na geçildi. Bulvarın girişinden itibaren başlayan katlı kavşaklarla ilgili beğenilerini dile getiren iş adamları, şehrin doğusundan Mimarsinan OSB'ye çok daha kısa sürede gitme imkanı bulduklarını ifade ettiler.

“56 YERDE TRAFİK IŞIĞINI KALDIRDIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir içinde yaptıkları katlı kavşaklar ve farklı çözümlerle 56 trafik ışığını kaldırdıklarını açıkladı. Bunun çok fark edilmediğini ifade eden Başkan Çelik, “Trafik ışığı Kayseri'de çok fazla denir. İlk planlamalar ızgara sistemi olunca ve caddeler birbirini kesen hatlar halinde bulununca ışıksız kavşak olmuyor; ama biz buna rağmen katlı kavşak ve başka çözümlerle 56 ışığı kaldırdık. İçinde yaşadığımız için bu yapılanlar fark edilmiyor olabilir” dedi.

SAHABİYE YÜKSELİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sanayici ve iş adamlarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne yaptıkları hizmet binasını da gösterdi ve kamuya yaptıkları binalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Çelik, beraberindekilerle daha sonra Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi şantiye alanına geçti. Hızla süren inşaatı sanayici ve iş adamlarına gösteren Başkan Mustafa Çelik, “Tamamlandığında 6 milyar TL'yi bulacak olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ni temel atma töreni dahi yapmadan bu seviyeye getirdik. İnşaatımız hızla devam ediyor ve yeni Sahabiye yükseliyor” diye konuştu.

Başka yerlerde yapılan kentsel dönüşümde önce binaların tamamlandığını, sosyal donatılara ise daha sonra başlandığını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, Sahabiye'de sosyal donatıların kentsel dönüşümün önünde gittiğini söyleyerek Hayırsever Recep Mamur tarafından yapılan cami ile Hayırsever Mehmet İlgü tarafından yaptırılan ilkokulu tanıttı. Başkan Mustafa Çelik, şöyle konuştu: “Hayırsever Mehmet İlgü'nün yaptırdığı ilkokul 36 derslik ve 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. En modern ve en hızlı biten okul oldu. Adeta beş yıldızlı bir okul halkımızın hizmetine sunuldu. Hayırsever Recep Mamur'un yaptırdığı cami ise hızla ilerliyor. İnşallah bahar gibi hizmete girecek. Farklı bir mimaride yapılıyor. Recep Bey üzerinde özellikle duruyor. Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı esintileri var.”

KATLI KAVŞAKLAR VE YENİ BULVARLAR

Sahabiye'den Kocasinan Bulvarı'na çıkan Başkan Çelik, beraberindeki sanayici ve iş adamları ile Kocasinan Bulvarı'ndaki katlı kavşaklardan geçti. Kocasinan Bulvarı'nda yolun her iki yanındaki ağaçları gösteren Başkan Çelik, yeşil dokuya büyük önem verdiklerini söyledi ve yol kenarına diktikleri çınar ağaçlarının birkaç yıl sonra çok daha güzel bir görünüme kavuşacağını kaydetti. Görsel brifinge katılan iş adamları da katlı kavşaklar ve yapılan diğer yatırımlarla ilgili beğenilerini dile getirdiler.

Görsel brifingde Kocasinan Bulvarı'ndan Sivas Bulvarı'na geçildi ve Doğu Garajı'nın girişindeki kavşaktan Talas'a dönüldü. Başkan Çelik, bu kavşakla, Tuna Caddesi Kavşağı'na yaptıkları hamburger kavşak gibi nokta bazlı dokunuşlarla trafikte çok büyük rahatlama yaşattıklarını kaydetti.

Görsel brifing Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile devam etti. Bulvara eski adıyla Tavlusun Caddesi olarak bilinen bölümden girildi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan çıkıldı. Bu yolun şehir için önemini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Şehrimizde Sivas Caddesi ve Talas Bulvarı'nı rahatlatacak bir ana bulvar gerekiyordu. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı açılır açılmaz çok büyük bir yükü aldı. Tavlusun bölümünde 124 gecekondunun yüzlerce hak sahibi ile rızaen anlaşarak bu yolu açtık. Eğer başka yerlerde olduğu gibi mahkemelik olunsaydı bu yolu açmamız 4-5 yıl sürerdi” dedi.

Görsel brifing kapsamında daha sonra Talas Yolu'na geçildi. Güzergahtaki Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Çelik, bu binada iş arayan gençleri piyasanın ihtiyaç duyduğu meslek dallarında yetiştireceklerini ifade eden Başkan Çelik, meslek akademisinin çok önemli bir hizmet vereceğini kaydetti. Görsel brifing Talas-Bahçelievler Mahallesi'ne yapılan ve adeta beş yıldızlı kalitesiyle büyük takdir toplayan Sosyal Yaşam Merkezi ile sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sanayici ve iş adamları ile sosyal yaşam merkezini gezdi ve burada sunulan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.